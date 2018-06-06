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Эксперт оценил вероятность покушения на Ким Чен Ына на саммите в Сингапуре

Сюжет:
Саммит США и КНДР (107)
20:0406.06.2018
(обновлено: 20:05 06.06.2018)
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© AP Photo / KRT via AP VideoГлава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фотоГлава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© AP Photo / KRT via AP Video

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Известный российский кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов усомнился, что американцы могут использовать саммит в Сингапуре для покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне. 31 мая 2018
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Трамп негативно относится к встрече Лаврова с Ким Чен Ыном
Некоторые американские СМИ сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын якобы опасается возможного покушения на него.

"Интересно, откуда идет такая информация? Со ссылкой на анонимные источники, которые, скорее всего, являются выдумкой самих журналистов? С северокорейской стороны в заявлениях ЦТАК пока заявлений о кознях американцев не было", — отметил Асмолов РИА Новости.

По его оценке, вероятность такого поворота событий "меньше сотой процента".

Глава КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / ТАСС/POOL/Валерий Шарифулин
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В США встревожились из-за планов Асада встретиться с Ким Чен Ыном
"Если бы США пошли на такое, это означало бы радикальное изменение международного миропорядка вообще – все нормы международного права, все принятые правила, которые касаются дипломатии, гарантий безопасности и не только – все благополучно катится в тартарары, и мы имеем дело совершенно с иным миропорядком", — считает эксперт.

Он напомнил также, что перед саммитом Ким Чен Ын объявил мораторий на ядерные испытания, демонтировал полигон и отпустил трех американских граждан, подозреваемых в шпионаже, то есть сделал шаги навстречу США.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Трамп заявил, что подготовка саммита США-КНДР идет отлично
"Уровень недоверия со стороны КНДР, безусловно, есть, и он высок. Сейчас нет стопроцентной вероятности, что саммит состоится, она по-прежнему вертится на уровне 90%, потому что много чего может случиться. Не говоря уже о том, что в США хватает сил, которые вообще выступают против саммита", — констатировал эксперт.

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США активно готовятся к саммиту с лидером КНДР.

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