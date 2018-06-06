Эксперт оценил вероятность покушения на Ким Чен Ына на саммите в Сингапуре

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Известный российский кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов усомнился, что американцы могут использовать саммит в Сингапуре для покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Интересно, откуда идет такая информация? Со ссылкой на анонимные источники, которые, скорее всего, являются выдумкой самих журналистов? С северокорейской стороны в заявлениях ЦТАК пока заявлений о кознях американцев не было", — отметил Асмолов РИА Новости.
По его оценке, вероятность такого поворота событий "меньше сотой процента".
Он напомнил также, что перед саммитом Ким Чен Ын объявил мораторий на ядерные испытания, демонтировал полигон и отпустил трех американских граждан, подозреваемых в шпионаже, то есть сделал шаги навстречу США.
Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США активно готовятся к саммиту с лидером КНДР.