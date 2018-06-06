Эксперт оценил вероятность покушения на Ким Чен Ына на саммите в Сингапуре

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Известный российский кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов усомнился, что американцы могут использовать саммит в Сингапуре для покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына.

Некоторые американские СМИ сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын якобы опасается возможного покушения на него.

"Интересно, откуда идет такая информация? Со ссылкой на анонимные источники, которые, скорее всего, являются выдумкой самих журналистов? С северокорейской стороны в заявлениях ЦТАК пока заявлений о кознях американцев не было", — отметил Асмолов РИА Новости.

По его оценке, вероятность такого поворота событий "меньше сотой процента".

"Если бы США пошли на такое, это означало бы радикальное изменение международного миропорядка вообще – все нормы международного права, все принятые правила, которые касаются дипломатии, гарантий безопасности и не только – все благополучно катится в тартарары, и мы имеем дело совершенно с иным миропорядком", — считает эксперт.

Он напомнил также, что перед саммитом Ким Чен Ын объявил мораторий на ядерные испытания, демонтировал полигон и отпустил трех американских граждан, подозреваемых в шпионаже, то есть сделал шаги навстречу США.

"Уровень недоверия со стороны КНДР, безусловно, есть, и он высок. Сейчас нет стопроцентной вероятности, что саммит состоится, она по-прежнему вертится на уровне 90%, потому что много чего может случиться. Не говоря уже о том, что в США хватает сил, которые вообще выступают против саммита", — констатировал эксперт.

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США активно готовятся к саммиту с лидером КНДР.