Порошенко попросил Раду принять законопроект об антикоррупционном суде

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обратился к депутатам Верховной рады с просьбой принять законопроект о создании антикоррупционного суда, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита. Ранее Рада приняла законопроект о создании антикоррупционного суда в первом чтении. Документ должен пройти второе чтение, которое запланировано на четверг, а после — подписать президент.

"Выражаю очень твердую надежду, просьбу, обращаюсь к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда. И выражаю надежду, что, когда это произойдет, мы до конца текущего года в основном завершим процедуры по созданию суда. Чтобы уже в 2018 году антикоррупционный суд заработал", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.

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