Порошенко попросил Раду принять законопроект об антикоррупционном суде

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обратился к депутатам Верховной рады с просьбой принять законопроект о создании антикоррупционного суда, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.
"Выражаю очень твердую надежду, просьбу, обращаюсь к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда. И выражаю надежду, что, когда это произойдет, мы до конца текущего года в основном завершим процедуры по созданию суда. Чтобы уже в 2018 году антикоррупционный суд заработал", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.
В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.
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