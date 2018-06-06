Зрелищное задержание нетрезвого водителя в Молдавии попало на видео

КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. В Бельцах полицейские задержали нетрезвого водителя, который пытался сбежать от них на автомобиле. Погоня и захват попали на оперативное видео Национального инспектората по патрулированию.

Как сообщает Sputnik Молдова, заметив за рулем автомобиля Dacia Logan человека, который вел себя как пьяный, полицейские направились к нему. Однако водитель "ударил по газам" и попытался скрыться. Его удалось задержать во дворе жилого многоэтажного дома, сотрудникам полиции пришлось силой выволакивать нарушителя из автомобиля.

Задержанным оказался 49-летний житель Бельц, работник автомойки, который заявил, что взял машину без разрешения ее владельца, чтобы поехать домой. Медицинское обследование показало, что в его крови содержался алкоголь в количестве 1,11 мг/л.

В Молдове приняты правила, согласно которым максимально допустимая концентрация алкоголя в крови составляет 0,5 мг/л. Такая норма установлена в большинстве стран Европы.

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