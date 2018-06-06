В здании министерства экономики Франции проходит обыск

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Обыски проходят днем в среду в здании министерства экономики Франции в рамках расследования, проводимого в отношении генерального секретаря Елисейского дворца, одного из помощников президента Франции Эммануэля Макрона — Алексиса Колера, сообщает телеканал BFMTV.

Суд Парижа в минувший понедельник открыл расследование в отношении Колера после жалобы антикоррупционной ассоциации. Ранее стало известно, что ассоциация Anticor подала жалобу на Колера, предъявив ему возможный конфликт интересов из-за контактов с итальяно-швейцарской компанией-судовладельцем.

Ассоциация основывается на расследовании портала Mediapart, которое было опубликовано в начале мая. Anticor предлагает проверить, существует ли конфликт интересов между Колером, который занимает пост генсекретаря Елисейского дворца, и его семейными связями в итальяно-швейцарской компании-судовладельце MSC.

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво ранее в среду отверг обвинения в адрес Колера, отметив, что тот всегда соблюдал необходимую субординацию в отношении MSC.