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Трамп раскритиковал спекуляции на тему отсутствия супруги

18:3406.06.2018
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© AFP 2018 / Jim WatsonПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что его супруга Меланья в порядке, и обрушил критику на журналистов за появившиеся в соцсетях спекуляции в связи с ее отсутствием на публике в течение нескольких недель.

Первая леди Меланья Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Меланья Трамп вышла в свет впервые после операции

"Фейковые СМИ — нечестные и злобные по отношению к моей жене и нашей прекрасной первой леди Меланье. Во время ее восстановления после операции они сообщали о чем угодно от ее смерти до подтяжки лица, о том, что она покинула Белый дом (и меня) и уехала в Нью-Йорк или Виргинию. Все это вранье, она в порядке", — написал президент в Twitter.

Спустя некоторое время он продолжил, сообщив, что "на прошлой неделе четыре журналиста видели, как Меланья радостно направлялась на встречу в Белом доме". "Они ни разу не написали о том, что видели ее, потому что это помешает их повествованию о том, что она живет в другой части планеты, больна или что-то еще. Фейковые новости ужасны!", — написал Трамп.

В середине мая 48-летняя Трамп прошла процедуру эмболизации сосудов почек. Белый дом сообщил, что операция прошла успешно и через пять дней Первая леди вернулась в Белый дом, однако она не спешила показаться на публике. Вскоре журналисты начали подсчитывать дни отсутствия на публике Меланьи Трамп, а в социальных сетях появились спекуляции на тему ее отсутствия и хэштег #whereismelania (#гдемеланья).

Меланья Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Dominick Reuter
Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после операции

Меланья Трамп ответила журналистам в своем Twitter 30 мая. Она написала, что журналисты "работают сверхурочно, спекулируя о том", где она и что делает. Она заверила их, что она находится в Белом доме со своей семьей, чувствует себя "отлично". Позднее пресс-служба первой леди распространила заявление со словами о том, что "миссис Трамп всегда была сильной и независимой женщиной, которая ставит свою семью и, определенно, свое здоровье, превыше всего и это не поменяется под бешеным напором прессы".

Примечательно, что ведущие СМИ США писали о затянувшемся отсутствии первой леди, но не допускали спекуляций о причинах этого. Авторы авторитетных изданий напоминали, что общественность имеет право интересоваться тем, что происходит с первой леди, деятельность которой оплачивается американскими налогоплательщиками.

Первое после операции появление супруги президента на публике состоялось в минувший понедельник, 4 июня, на мероприятии в честь погибших военных. Журналисты на него допущены не были, а по итогам в официальном Twitter супруги президента были опубликованы три фотографии, на двух из которых в отдалении видна Меланья Трамп, сидящая в первом ряду рядом с президентом Трампом. Ожидается, что журналисты смогут увидеть Первую леди позднее в среду: согласно программе Белого дома, она будет сопровождать супруга на брифинге в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям в Вашингтоне.

Белый дом объявил ранее, что Меланья не поедет с президентом в Канаду для участия в саммите G-7, а также не планируется ее поездка в Сингапур, где 12 июня Трамп намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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