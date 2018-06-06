В конгрессе прокомментировали слова Трампа о "помиловании" себя

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан считает, что президент США Дональд Трамп не может "помиловать" себя в случае обвинений со стороны спецпрокурора по якобы "российскому вмешательству" в выборы в США, поскольку закон – превыше всех.

"Очевидный ответ: он не должен (помиловать), никто не превыше закона", — сказал Райан журналистам на брифинге в среду, отвечая на вопрос о том, может ли Трамп "помиловать себя".

Ранее Трамп написал в Twitter, что у него есть несомненное право предоставить самому себе помилование. Трамп добавил, что ему это не нужно, поскольку он не совершил ничего неправомерного.

Американские юристы расходятся во мнении, может ли президент помиловать самого себя. Одни специалисты говорят, что в законе не сказано, чтобы президентское право помилования не распространялось на самого президента. Другие указывают, что помилование самого себя теоретически могло бы поставить президента выше закона, если ему предъявят обвинения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". Никаких объявлений Трампу Мюллер до настоящего времени не предъявлял.