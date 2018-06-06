Россия выделит Кубе средства на подготовку специалистов гражданской обороны

НОГИНСК (Московская область), 6 июн — РИА Новости. Россия выделит 14,5 миллиона долларов на реализацию программы гуманитарного содействия Кубе в создании многопрофильного центра подготовки специалистов гражданской обороны. Об этом сообщил замглавы МЧС России Олег Баженов в ходе международного салона "Комплексная безопасность" в Подмосковье.

"Правительством РФ принято решение о выделении в фонд Международной организации гражданской обороны (МОГО) 14,5 млн долларов на реализацию трехлетней программы по оказанию гуманитарного содействия Республике Куба в перепрофилировании Международного центра гуманитарного разминирования имени российско-никарагуанской дружбы в многопрофильный центр подготовки специалистов гражданской обороны", — сказал Баженов в ходе переговоров с начальником управления гражданской обороны армии Никарагуа Рохелио Энрике Флорес Ортисом.

"За последние годы сложилась успешная практика обучения никарагуанских специалистов на базе российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля в Гаване современным подходам и методам спасения людей", — добавил Баженов.

Он напомнил, что программой планируется создать на базе существующего в Никарагуа Национального оперативного центра управления кризисными ситуациями типовой ситуационный центр на модульной основе. "Готовы приступить к началу реализации проекта, ожидаем подтверждения о начале проекта от никарагуанской стороны", — подчеркнул Баженов.

Также в ходе салона "Комплексная безопасность" Баженов провел переговоры с коллегами из Австрии и Германии. Замглавы МЧС России выразил заинтересованность в возможности получения данных космического мониторинга с мощных немецких радиолокационных спутников, которые способны выдавать снимки поверхности Земли даже в условиях сильной облачности. "Поэтому МЧС России заинтересовано в обмене данными космического мониторинга территорий России и Германии с нашими немецкими партнерами", — сказал он в ходе переговоров с президентом Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Германии Кристофом Унгером.

На встрече с заместителем генерального директора по вопросам общественной безопасности МВД Австрии Йоханом Бездекой стороны договорились подготовить и подписать план совместных мероприятий на ближайшие два года.

В международном салоне "Комплексная безопасность" МЧС России подтвердили участие 120 иностранных представителей из 49 государств и международных организаций. Салон "Комплексная безопасность" проводится ежегодно на базе Ногинского спасательного центра МЧС России.