В Болгарии арестовали россиянина для экстрадиции на родину

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Суд болгарского города Варна арестовал на срок до 40 дней разыскиваемого по линии Интерпола гражданина России с целью экстрадиции в Москву, сообщает в среду городская прокуратура.

"Окружной суд Варны задержал на срок до 40 дней российского гражданина М.К. по иску окружной прокуратуры. 59-летний москвич разыскивался по красному циркуляру Интерпола и по ордеру на задержание Хорошевского районного суда Москвы с целью его экстрадиции в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Россиянин, полное имя которого не называется, был опознан и задержан в аэропорту Варны в прошлую пятницу, 1 июня. Российские власти разыскивают его по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. "Преступление было совершено в период с декабря 2015 по январь 2016 года, когда была предпринята попытка незаконным путем приобрести имущество на сумму более 74 миллионов рублей", — пояснили в прокуратуре.

Как отмечается в сообщении, решение суда об аресте может быть обжаловано в апелляционном суде.

В консульстве России в Болгарии РИА Новости сообщили, что узнали о задержании россиянина из прессы. "К нам он не обращался, никакой дополнительной информацией мы не располагаем по поводу его ареста. Прокуратура нам тоже еще ничего не присылала. Ни сам гражданин, ни местные органы к нам не обращались", — сообщила РИА Новости вице-консул генконсульства в Варне Александра Дергачева.

Имя арестованного тоже пока неизвестна. "Нам будет известно, только когда бумага из местных органов придет", — сообщила она.

По ее словам, точных сроков, в течение которых прокуратура Болгарии должна сообщить, тоже не установлено. "Они могут сообщить нам через МИД Болгарии, тогда это будет дольше. Могут сообщить напрямую, тогда быстрее. Посмотрим в течение нескольких дней", — добавила собеседница агентства.