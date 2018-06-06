В Болгарии арестовали россиянина для экстрадиции на родину

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Суд болгарского города Варна арестовал на срок до 40 дней разыскиваемого по линии Интерпола гражданина России с целью экстрадиции в Москву, сообщает в среду городская прокуратура.
Россиянин, полное имя которого не называется, был опознан и задержан в аэропорту Варны в прошлую пятницу, 1 июня. Российские власти разыскивают его по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. "Преступление было совершено в период с декабря 2015 по январь 2016 года, когда была предпринята попытка незаконным путем приобрести имущество на сумму более 74 миллионов рублей", — пояснили в прокуратуре.
Как отмечается в сообщении, решение суда об аресте может быть обжаловано в апелляционном суде.
Имя арестованного тоже пока неизвестна. "Нам будет известно, только когда бумага из местных органов придет", — сообщила она.
По ее словам, точных сроков, в течение которых прокуратура Болгарии должна сообщить, тоже не установлено. "Они могут сообщить нам через МИД Болгарии, тогда это будет дольше. Могут сообщить напрямую, тогда быстрее. Посмотрим в течение нескольких дней", — добавила собеседница агентства.