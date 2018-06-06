Медики рассказали о состоянии комбата "Спарты" после ДТП

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Попавший в ДТП командир батальона "Спарта" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Жога, известный под позывным "Воха", находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщается на официальном сайте ДНР.

Как заявил врач Дмитрий Степанюк, пострадавшего доставили в больницу во вторник с травмами, характерными для пострадавшего в аварии, медикам пришлось провести несколько сложных операций.

"Больной был переведен в отделение реанимации, где он сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Все необходимое лечение оказывается в полном объеме", — отметил Степанюк.

Отдельный разведывательный батальон ополчения ДНР "Спарта" был создан в 2014 году. Участвовал в обороне Славянска, в боях за Донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево. Это подразделение возглавлял погибший в результате взрыва в 2016 году Арсен Павлов с позывным "Моторола".