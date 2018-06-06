МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. МИД России осудил теракт в Кабуле, в котором погибли не менее 14 участников совета улемов.

Четвертого июня террорист-смертник совершил теракт против мусульманских религиозных деятелей, принимавших участие в собрании совета улемов в Кабуле. В результате атаки погибли не менее 14 человек.

"Осуждаем варварскую вылазку террористов. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем власти Афганистана предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности в стране", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

По оценке министерства, теракт еще раз "подтвердил необходимость решительной борьбы всего мирового сообщества против международного терроризма, усилившего в последние годы свою активность в Афганистане".

По мнению ведомства, группировка ИГ* стремится таким образом "запугать авторитетное духовенство и отомстить за принятое им решение о недопустимости террористической деятельности по канонам ислама".

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.