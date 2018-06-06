Послы G7 призвали Верховную раду принять закон об антикоррупционном суде

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" призвали Верховную раду Украины принять закон о создании антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита. Ранее Рада приняла законопроект о создании антикоррупционного суда в первом чтении. Документ должен пройти второе чтение, а после этого его должен подписать президент.

"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане", — говорится в сообщении канадского председателя группы поддержки послов G7 в Киеве в микроблоге Twitter.

Послы G7 считают, что панель экспертов должна играть центральную роль в выборе квалифицированных судов. "Мы поддерживаем позицию Международного валютного фонда в этом вопросе", — говорится в сообщении.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.