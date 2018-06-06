В Грузии утвердили следственную комиссию по делу об убийстве подростков

ТБИЛИСИ, 6 июн — РИА Новости. Временная следственная комиссия по изучению дела об убийстве подростков в декабре прошлого года, из-за которого в Тбилиси прошли масштабные акции, утверждена парламентом, сообщает грузинский Первый канал.

В центре Тбилиси с 31 мая проходят митинги. Их организатором является Георгий Саралидзе. Он требует провести объективное расследование по делу гибели своего сына, который был убит в ходе зимой 2017 года. Он также призывал правительство уйти в отставку.

"В поддержку утверждения комиссии выступили 95 депутатов. Так же 91 голосами утвержден председатель комиссии — им стал оппозиционный депутат Серги Капанадзе", — сообщает ТВ.

Решение о создании временной комиссии было принято премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

В состав комиссии входят восемь представителей фракций правящей партии "Грузинская мечта", 6 представителей фракции партии "Европейская Грузия – движение за свободу", по одному представителю фракций "Единое национальное движение" и "Альянс патриотов Грузии" и один депутат вне фракций. Таким образом, большинство комиссии состоит из оппозиционеров.