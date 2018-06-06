В НАТО пообещали защищать Македонию от "российской агрессии"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс будет делать все возможное, чтобы помочь защитить Македонию от "агрессии" со стороны России, несмотря на то, что процедура принятия этой балканской страны в организацию до сих пор не может быть начата из-за нерешенного вопроса с названием страны.

Спор о названии между Македонией и Грецией, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.

"Если проблему с названием не получится решить к саммиту (стран НАТО) и, соответственно, не сможет быть начата процедура принятия, мы тем не менее будем продолжать работу по защите страны от вредного влияния. У нас тесные рабочие отношения с Македонией, и в НАТО мы все будем делать все возможное, чтобы помочь стране противостоять пагубному влиянию со стороны России, будь то гибридная война или любая другая деятельность", — сказала она в ходе телефонного брифинга для журналистов.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Постпред США подчеркнула, что помимо спора о названии страны, в остальных аспектах альянс готов начать процедуру принятия Македонии в НАТО. "И пока вопрос о названии не будет разрешен, мы будем делать все возможное, чтобы сдержать любую агрессию со стороны России", — добавила она.

Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.

В начале июня 2017 года к НАТО присоединилась новая страна — Черногория. Она стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, ранее заявлял, что Запад обещал, что НАТО "ни на дюйм" не продвинется на Восток, но затем поступил не по-джентельменски и нарушил достигнутые после холодной войны "железные" договоренности.