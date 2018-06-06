Кашель премьера Пашиняна заставил французского врача приехать в Армению

ЕРЕВАН, 6 июн – РИА Новости. Врач из Франции Геворг Абгарян решил вернуться на родину. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

"Французско-армянский врач Геворг Абгарян, услышав призыв ненасильственной, народной революции, осуществил инвестиции в Армении и думает о возвращении домой", — заявил Пашинян.

"Недавно он побывал у нас, чтобы привести в порядок мой голос. Врачи из Армении обиделись – дескать, Никол думает, мы его кашель вылечить не можем. Иди, мол, тогда, посмотри, что может французская медицина", — написал Пашинян.

Как отмечает Sputnik Армения, простудился Пашинян в последние дни апрельских митингов в Ереване. После этого в соцсетях ему неоднократно желали здоровья, к тому же в комментариях можно было встретить огромное количество полезных советов для лечения простуды.

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