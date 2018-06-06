Австрия в Совете ЕС будет выступать за укрепление диалога с Россией

Флаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото

Флаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото

ВЕНА, 6 июн — РИА Новости. Австрия в ходе председательства в Совете ЕС будет выступать за укрепление диалога Брюсселя с Москвой, говорится в программе австрийского председательства.

Австрия будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря текущего года.

"Для безопасности и стабильности в Европе и мире Россия является важным фактором, поэтому Австрия будет выступать за продолжение отношений ЕС и России на основе пяти направлений, а также за укрепление диалога Евросоюзом и Россией", — говорится в программе, опубликованной на сайте правительства.