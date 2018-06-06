Украинец попросил президента Эстонии не помогать Киеву деньгами

ТАЛЛИН, 6 июн – РИА Новости. Волонтер с Украины Владислав Ничков, проживающий в Эстонии, обратился к президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не оказывать больше Украине финансовую поддержку, поскольку считает, что эти средства целесообразнее было бы вложить в собственное развитие балтийской республики. Об этом он рассказал информагентству Sputnik Эстония.

Автор письма обосновывает свою позицию тем, что власть Украины коррумпирована и вряд ли эта ситуация в ближайшем будущем изменится.

"Воруют те, кто должен защищать страну от коррупции. Если пожертвовать им деньги, вы только наполните их карманы", — пишет Владислав в своем обращении.

К тому же, продолжает он, к украинским средствам массовой информации стоит относиться с подозрением, потому что часть из них принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, а остальным негласно запрещено критиковать главу государства и его правление.

Письмо было отправлено 26 мая на электронный адрес, опубликованный на официальном сайте президента Эстонии, однако ответа Владислав пока не получил.

"Я очень надеюсь, что президент Керсти Кальюлайд получит мое письмо", – сказал Ничков Sputnik Эстония. Он также принес свои извинения главе эстонского государства за то, что письмо было составлено на русском языке. Он опасался воспользоваться электронным переводчиком, который мог допустить смысловые ошибки, а это было бы неуважительно по отношению к президенту.

Пройдя сложный бюрократический путь, житель Украины Владислав Ничков приехал в Эстонию, чтобы вести волонтерскую деятельность в рамках проекта Европейской волонтерской службы (EVS). Начиная с сентября 2017 года он оказывает помощь людям с синдромом Дауна.

За те девять месяцев, что Владислав живет в Эстонии, он проникся доброжелательностью людей, которые его окружают. Именно это, по его словам, и подтолкнуло Ничкова написать президенту Эстонии письмо после ее официального визита на Украину. Там она поделилась с киевлянами советами по борьбе с коррупцией и отметила, что поддержка Украины в этом – одна из важных задач эстонского государства.

Автор письма уверен, что Кальюлайд рассказали много ложной информации об Украине. "Не стоит рассматривать Украину, как минимум на данный момент, важным внешнеполитическим приоритетом", – считает Ничков.

По его мнению, от коррумпированной власти там вряд ли получится избавиться в ближайшее время, а любая финансовая помощь пойдет на пополнение офшорных счетов, отдых на Мальдивах украинского президента и предвыборные кампании тех, кто имеет доступ к бюджету страны.

Владислав привел в пример книгу "Пётр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", которую написал бывший народный депутат Верховной рады Александр Онищенко. В ней описаны некоторые из коррупционных схем правительства Украины.

"Я очень люблю свою родную Украину, и очень хотел бы жить в своей стране, но боюсь за свою жизнь и будущее. Мне больно смотреть, как моя страна погибает под управлением коррупционеров", – поделился своими переживаниями Ничков.

За безбедную и красивую жизнь современного украинского политикума, по его мнению, платит простой народ, превращаясь в обнищалое население.

"Поэтому я и написал письмо президенту Эстонии Керсти Кальюлайд с просьбой не помогать Украине, так как считаю, что любая помощь и содействие украинской власти – это укрепление хомута на шее украинского народа", – рассказал Ничков.

По данным Международной коалиции против коррупции, уровень коррупции на Украине действительно высок. По шкале от 0 (очень высокий уровень) до 100 (отсутствие коррупции) показатель Украины равен 30. В рейтинге из 180 позиций Украина находится на 130-м месте, на первом — Новая Зеландия с минимальным уровнем коррупции. Эстония в данном рейтинге занимает 71-е место, а показатель уровня коррупции равен 21.

Sputnik Эстония отправил запрос в Канцелярию эстонского президента, чтобы узнать, получила ли глава государства письмо от гражданина Украины Владислава Ничкова и планирует ли на него ответить. Однако на запрос никакого ответа не поступило.

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