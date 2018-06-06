НАТО не намерена изолировать Россию, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Североатлантический альянс не намерен изолировать РФ, важно продолжать диалог, в частности, в рамках Совета Россия-НАТО, заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг.

"Важно напомнить, что НАТО придерживается двойного подхода к РФ, сочетающего сдерживание и политический диалог. У нас нет цели изолировать РФ, это наш сосед… Только на прошлой неделе у нас прошел СРН, мы обсуждали Украину, вопросы военной транспарентности. Я думаю, важно продолжать этот диалог", — сказал он на пресс-конференции.