Родители пострадавшего на Кипре ребенка не обращались в посольство России

АФИНЫ, 6 июн — РИА Новости. Российские туристы не обращались в посольство РФ на Кипре и в консульский отдел посольства в связи с ЧП с четырёхлетним ребёнком, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

По сообщениям кипрских СМИ, во вторник четырёхлетний ребёнок туристов из России упал в бассейн и едва не утонул, мальчик в тяжелом состоянии перевезён в больницу в Никосии. ЧП произошло в частном доме в районе Перистерона на северо-западе Кипра, куда семья приехала в отпуск неделю назад. По информации СМИ, родители не усмотрели за ребёнком, он упал в бассейн и начал тонуть. Родители достали мальчика из воды, оказали первую помощь и вызвали скорую. Мальчика сначала доставили в местную больницу, затем перевезли вначале в больницу в Пафос, а после этого на полицейском вертолете переправили в Никосию. Мальчик находится в очень тяжёлом состоянии, сообщают СМИ.

"Мы узнали о происшествии из газет. Сотрудники посольства выясняют подробности. Официально в посольство России и в консульский отдел никто из российских туристов не обращался. По официальным каналам никак обращений и информации не было",- сообщила РИА Новости представитель российского посольства.

По её словам, неясно пока, туристы это или россияне, проживающие на Кипре, которые могут и не обращаться за помощью.

"Не известно также, в какой страховой компании они застрахованы",- сказала собеседница агентства.