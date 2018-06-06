Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась до трех гектаров

Самолет госслужбы Украины по ЧС во время ликвидации возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения. 6 июня 2018

Самолет госслужбы Украины по ЧС во время ликвидации возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения. 6 июня 2018

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась с 12 до 3 гектаров, открытого горения нет, продолжается ликвидация возгорания, сообщил в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 10 гектаров сухой травы загорелось во вторник в Чернобыльской зоне отчуждения. Позднее в ведомстве сообщили, что площадь пожара сократилась почти в два раза — до шести гектаров отдельными очагами, ситуация контролируемая. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Благодаря комплексным мерам ситуацию удержали под контролем и прекратили распространение огня, площадь пожара уменьшили с 12 до 3 гектаров. Меры по ликвидации пожара продолжаются, открытого горения нет. Все показатели в норме", — написал премьер в Twitter.