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Вице-премьер Италии назвал Россию стратегическим партнером в торговле

12:5306.06.2018
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© AP Photo / Luca BrunoЛидер итальянской партии Лига Севера, депутат Европарламента Маттео Сальвини. Архивное фотоЛидер итальянской партии Лига Севера, депутат Европарламента Маттео Сальвини. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno

РИМ, 6 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Италии в отношениях с Россией нужно исходить из принципа добрососедства, так как РФ является значимым партнером в торговле и энергетике, считает вице-премьер и глава итальянского МВД Маттео Сальвини.

Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Парламентарии Италии подтвердили готовность отменить санкции против России
"Необходимо исходить из принципа добрососедства и хорошего сотрудничества. Я не прорусский или проамериканский. Как речь заходит о болении, это касается только футбола, когда играет "Милан", но без особенного удовольствия", — заявил он в среду утром в эфире Radio Anch`io.

"С Россией нужно иметь хорошие торговые отношения. Это стратегический партнёр с точки зрения энергетики и для наших компаний. Точка", — отметил Сальвини, подчеркнув, что Италия остаётся участницей "всех альянсов, в которые входит".

Новое правительство Италии закрепило необходимость отмены санкций в отношении РФ в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига", лидером которой является Сальвини, заключили перед формированием нового кабинета министров. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)". В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.

Ранее Сальвини называл их продление безумием, обещая сделать их пересмотр одним из первых шагов нового итальянского правительства.

По его словам, последние оценки итальянских ассоциаций промышленников и агропроизводителей говорят о том, что антироссийские санкции обошлись Италии в 7-9 миллиардов евро.

"Кто-то на них заработал, кто-то потерял. Италия как всегда попала во второй эшелон", — говорил Сальвини.

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