Экс-глава Нацбанка Украины Арбузов успешно оспорил санкции ЕС против него

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Суд Европейского Союза удовлетворил иск бывшего главы Нацбанка и бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова об аннулировании принятого в его отношении Советом ЕС решения о продлении санкций на период с марта 2017 до марта 2018 года, сообщила в среду пресс-служба суда.

ЕС в марте 2014 года опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении госсредств на Украине. Совет ЕС, ежегодно продлевая эти меры, юридически принимает новые санкции, которые каждый раз надо оспаривать заново. Арбузов оспаривал эти меры в 2014-15 годах, затем в 2015-16 годах. Данные меры были снова продлены Советом ЕС в марте этого года.

"Своим решение суд удовлетворил иск Арбузова и аннулирует заморозку активов на период с марта 2017 до марта 2018 года", — говорится в сообщении.

Суд обосновал это решение тем, что Совет ЕС перед продлением санкционных мер на указанный период не затребовал у украинских властей объяснений в связи с заявлениями истца о том, что расследование уголовного дела на Украине не продвигается и до сих пор не передано в суд.

В январе генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову и бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по уголовным делам о хищениях.

В апреле прошлого года ГП Украины запрашивала проведение заочного суд по делу бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова о присвоении госсредств при реализации одного из проектов крупнейшего в стране оператора фиксированной телефонной связи "Укртелекома".