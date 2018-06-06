Власти ЛНР объявили 6 июня Днем русского языка

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (64)

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом объявил 6 июня Днем русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

"Установить в Луганской народной республике День русского языка, который отмечать ежегодно 6 июня", — говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что эта дата установлена "с целью сохранения многолетних исторических традиций, а также поддержания и развития русского языка, как общенационального достояния всех народов на постсоветском пространстве, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации".

Указ вступает в силу со дня его подписания.