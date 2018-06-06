Глава исполкома СНГ призвал реагировать на попытки "цветных революций"

КЫЗЫЛ (Тува), 6 июн – РИА Новости. Содружеству Независимых Государств надо формировать новые совместные механизмы реагирования на попытки экспорта "цветных революций" и других дестабилизирующих факторов, заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Никто не подскажет нам эффективные рецепты обеспечения безопасности наших стран. Мы сами в ответе за стабильность на нашей земле и должны формировать совместные механизмы реагирования на дестабилизирующие факторы. И, вне сомнения, важнейшая задача – это противостоять попыткам разрушить наши многолетние связи, обеспечить оптимальное сочетание наших общих интересов и национальных интересов каждого из наших государств", — сказал Лебедев, выступая в среду на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

Он привел примеры размывания одного из основополагающих принципов международных отношений — принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"В ряде случаев дело доходит до вооруженного вмешательства. Так, в Сирии в нарушение Устава ООН, без согласия законного правительства этой страны сегодня находятся и участвуют в боях вооруженные силы целого ряда иностранных государств. Естественно, это подрывает всю систему международных отношений. Эти действия являются продолжением экспорта "цветных революций". И, к большому сожалению, наши противники пытаются распространить эту стратегию и на страны Содружества", — заявил Лебедев.

При этом, отметил он, такие традиционные международные институты обеспечения безопасности как ООН, ОБСЕ, неспособны эффективно противостоять таким угрозам. "Современные вызовы и угрозы не могут быть нейтрализованы на уровне отдельных государств. Очевидна необходимость координации совместных усилий, максимальное использование интеграционных возможностей для обеспечения мира и укрепления безопасности стран СНГ", — отметил Лебедев.