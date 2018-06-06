Закрытых тем на встрече в "нормандском формате" не будет, заявили в МИД

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Закрытых тем на предстоящей встрече в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию на Украине не будет, стороны намерены обсуждать все вопросы повестки, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Планируется, что встреча пройдет в Берлине.

"Все темы будут обсуждаться",- сказал Карасин, отвечая на вопрос, будет ли тема размещения миротворцев в Донбассе в центре переговоров глав МИД "нормандской четверки" 11 июня.

"Все темы, которые на повестке дня украинского урегулирования, украинского кризиса, будут обсуждаться. Закрытых тем нет. "Нормандский формат" для этого и создан", — добавил Карасин.