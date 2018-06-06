Браудер сообщил, что даст показания в Дании по "акту Магнитского"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Британский финансист Уильям Браудер сообщил, что в среду утром даст показания в парламенте Дании по "акту Магнитского".

Ранее Браудер заявил, что опасается, что может быть арестован в Дании, куда он собирается, чтобы посетить парламентские слушания по "акту Магнитского".

"Сегодня утром в 09.00 (11.00 мск) я буду давать показания в парламенте Дании в отношении необходимости санкций Дании по "акту Магнитского", — написал Браудер в Twitter.

About to begin the Danish Magnitsky hearings at the Danish parliament pic.twitter.com/ko0EAR8izr — Bill Browder (@Billbrowder) 6 июня 2018 г.

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.