Рогозин и Хантсман выразили надежду на улучшение отношений между странами

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и посол США в России Джон Хантсман в ходе встречи на космодроме Байконур выразили надежду на неизбежное улучшение российско-американских отношений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Шестого июня в 14:13 мск с космодрома Байконур будет произведен пуск ракеты "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09". В экипаж, который отправится на Международную космическую станцию с полугодовой экспедицией, вошли российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александер Герст и американская астронавт Серина Ауньон.

"Состоялась рабочая встреча с заместителем администратора НАСА Уильямом Герстенмайером и послом США в России Джоном Хантсманом на которой стороны выразили надежду на неизбежное улучшение российско-американских отношений, а сотрудничество в области космоса должно стать одной из основ для их восстановления. Обе стороны согласились, что необходимо избежать административного давления и политических препон в изучении космического пространства", — говорится в сообщении.

С российской стороны переговоры возглавлял новый руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее Рогозин наряду с другими российскими чиновниками попал в санкционный список США. При этом в должности вице-премьера правительства Рогозин нередко остро высказывался в адрес США. В ответ на американские санкции против российской космической отрасли в 2014 году он предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.