КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Русский язык по-прежнему необходим Молдавии для межнационального общения, он является основой для мира и спокойствия в стране, заявил в среду журналистам президент страны Игорь Додон.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

"Решение сделать русский язык средством межнационального общения было компромиссом, это был один из основных элементов, который обеспечил мир и спокойствие в Молдавии. Я думаю, что это должно продолжаться, мы не преодолели этот период и нам не надо создавать волнения внутри страны", — сказал Додон.

Додон добавил, что русская культура оказала большое влияние на Молдавию и нужно гордиться общими этапами в истории.

"Сегодня 219 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Все, что влияло на русскую культуру, оказывало влияние и на Молдавию, у нас были общие этапы в истории и культуре и этим надо гордиться", — отметил Додон. На просьбу журналистов вспомнить строки из Пушкина, президент процитировал: "Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!". По его мнению, эти слова сейчас являются актуальными.

Партия социалистов заявила, что разработает новый проект закона о функционировании языков. Президент Молдавии пояснил, что решение КС может снова привести к конфликтам в Приднестровье, Гагаузии и других регионах.

"В законе о функционировании языков 1989 года регламентируется роль не только русского, но и государственного языка. Признание этого закона устаревшим может привести к серьезным проблемам. Я считаю, что все должны учить государственный язык — это абсолютное преимущество", — добавил он.

Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".