КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Русский язык по-прежнему необходим Молдавии для межнационального общения, он является основой для мира и спокойствия в стране, заявил в среду журналистам президент страны Игорь Додон.
"Решение сделать русский язык средством межнационального общения было компромиссом, это был один из основных элементов, который обеспечил мир и спокойствие в Молдавии. Я думаю, что это должно продолжаться, мы не преодолели этот период и нам не надо создавать волнения внутри страны", — сказал Додон.
Додон добавил, что русская культура оказала большое влияние на Молдавию и нужно гордиться общими этапами в истории.
"Сегодня 219 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Все, что влияло на русскую культуру, оказывало влияние и на Молдавию, у нас были общие этапы в истории и культуре и этим надо гордиться", — отметил Додон. На просьбу журналистов вспомнить строки из Пушкина, президент процитировал: "Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!". По его мнению, эти слова сейчас являются актуальными.
Партия социалистов заявила, что разработает новый проект закона о функционировании языков. Президент Молдавии пояснил, что решение КС может снова привести к конфликтам в Приднестровье, Гагаузии и других регионах.
Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".