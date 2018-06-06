В посольстве России назвали заявления шведского премьера "верхом цинизма"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российское посольство в Стокгольме ответило на слова премьера Швеции Стефана Левена о том, что Москва может попытаться оказать воздействие на выборы в королевстве.

Дипломаты отметили, что заявление министра — "верх бестактности и цинизма" и вызывает глубокое возмущение, в особенности на фоне участившихся антироссийских выпадов Стокгольма.

"К сожалению, в пылу предвыборной лихорадки шведское руководство, похоже, готово выполнить любой пропагандистский трюк, переложив его на пресловутый антироссийский мотив", — отмечается в сообщении посольства на Facebook.

В посольстве указали премьер-министру на то, что подобный подход в общении с Москвой показал свою неэффективность, и посоветовали Швеции "перестать обманываться" и подумать над необходимостью восстановления отношений с Россией, зашедших в тупик по вине самого Стокгольма.

В начале недели Левен заявил, что Россия — самая большая угроза для выборов в шведский риксдаг. По его словам, Швеция пришла к такому выводу "исходя из данных" о предвыборных кампаниях во Франции и США и предполагает, что ее "не оставят в покое".

После неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах сначала США, а в след за ними и некоторые другие страны обвинили Россию в попытках повлиять на результаты голосования. При этом никаких доказательств этому нет. В Кремле и МИД такие заявления называют голословными.