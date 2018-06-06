Тбилисское метро возобновит работу после забастовки машинистов

ТБИЛИСИ, 6 июн — РИА Новости. Машинисты тбилисского метрополитена прекратили забастовку, метро заработает в среду днем, сообщил Рати Капанадзе — руководитель независимого профсоюза машинистов метро "Эртоба 2013", являющегося организатором акции.

"Договоренность достигнута. Метро возобновит работу в 14.00 (13.00 мск)", — заявил Капанадзе журналистам.

Данное решение было принято после того, как с машинистами в ночь на среду провели переговоры представители городской мэрии.

Машинисты тбилисского метрополитена начали забастовку в понедельник. Они требовали повышения заработной платы. Из-за неработающего метрополитена в Тбилиси произошел автомобильный коллапс. Мэрия грузинской столицы увеличила число автобусов и продлила их маршруты. Наземный транспорт работал бесплатно, однако из-за большого числа пассажиров автобусы не могли всех перевезти.