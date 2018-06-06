В Китае отчитались о борьбе с экологическими правонарушениями

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы Китая с начала года арестовали более 5,7 тысячи человек по подозрению в совершении экологических правонарушений, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство общественной безопасности КНР.

Сообщается, что за этот период правоохранительные органы расследовали около 3,7 тысячи дел, связанных с нарушением природоохранной политики.

За прошедшие несколько лет полиция выявила около 8 тысяч уголовных преступлений, связанных с нарушением природоохранной политики, в том числе и сброс отходов в озеро Тяньху – один из крупнейших пресноводных водоемов страны.

В целом, начиная с 1 января 2015 года, ежегодно сотрудники полиции расследовали в среднем в год более 20 тысяч дел, связанных с загрязнением окружающей среды.