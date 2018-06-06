Экс-депутат японского парламента: КНДР пригласила Путина в Пхеньян

ТОКИО, 6 июн — РИА Новости. Во время визита в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова северокорейская сторона передала приглашение Владимиру Путину посетить Пхеньян, об этом японским журналистам со ссылкой на свои источники в окружении российского министра заявил бывший депутат японского парламента Судзуки Мунэо, находящийся в настоящее время в Москве.

Кроме того, как сообщает агентство Киодо со слов Мунэо Судзуки, лидеру КНДР было передано послание от российского президента, в котором содержалось приглашение посетить с визитом Россию. Однако время и место этого визита не сообщается.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что Ким Чен Ын может посетить Россию с официальным визитом во время Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре, однако по сведениям японского экс-депутата, эта информация неточна.

Кроме того, в российских СМИ обсуждалась возможность встречи лидеров двух стран на полях саммита ШОС в Китае, однако пресс-секретарь российского президента заявил, что такая встреча не прорабатывается. Как ожидается, российский президент посетит Китай 8-10 июня, чтобы принять участие в саммите ШОС в Циндао.