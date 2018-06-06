Аргентинский суд обвинил жену и сына наркобарона Эскобара в отмывании денег

МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Аргентинский суд во вторник предъявил обвинения вдове и сыну известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара в причастности к отмыванию средств наркомафии.

Как сообщает портал Nuevo Herald, обвинения против Марии Исабель Сантос Кабальеро и Хуана Себастьяна Маррокина (вдова и сын Эскобара) предполагают также заморозку их активов на сумму в 1,2 миллиона долларов для каждого.

По данным следствия, которое длилось около двух лет, проживающие в Аргентине родственники Эскобара якобы были посредниками при отмывании денег колумбийского наркобарона Хосе Пьедраиты Себальоса в этой южноамериканской стране.

Ни вдова, ни дети наркобарона не носят его фамилию: они сменили ее после переезда в Аргентину в конце 1990-х годов. В 1980-е годы глава Медельинского картеля Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев в США и считался одним из богатейших людей планеты. США, куда Эскобар тоннами поставлял кокаин, в течение долгого времени вели на него охоту. Наркоторговец был убит в 1993 году в результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции, а Медельинский картель прекратил свое существование.