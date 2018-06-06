СМИ: Деннис Родман посетит Сингапур во время саммита Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман посетит Сингапур во время встречи лидеров США и КНДР, а также может "оказать некоторое содействие" переговорам Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.

Неоднократно посещавший КНДР Родман прибудет в Сингапур 11 июня.

"Часто в ситуациях, когда дело касается сложной дипломатии, страны предпочитают определять послов доброй воли. Согласитесь вы с этим или нет, но Деннис Родман подходит на эту должность", — цитирует издание источник.

Баскетболист Родман уже пять раз бывал в КНДР и встречался с лидером страны Ким Чен Ыном. В частности, в 2014 году он был гостем на торжествах по случаю его дня рождения и участвовал в матче ветеранов НБА со сборной КНДР.

Родман пять раз выигрывал звание чемпиона НБА в составе команд "Детройт Пистонс" и "Чикаго Буллз". Он является членом Зала славы НБА.