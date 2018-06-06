Швейцарский исламовед предстал перед судом во Франции за изнасилования

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Известный швейцарский исламовед Тарик Рамадан, обвиненный тремя женщинами в изнасилованиях, во вторник впервые ответил на вопросы в суде, сообщает радиостанция France Info.

Иски двух женщин в отношении Рамадана были поданы в конце октября 2017 года. Третий иск был подан в марте 2018 года. Правоохранительные органы Франции в конце 2017 года открыли предварительное расследование в отношении богослова, преподающего в Оксфордском университете.

Рамадана поместили под стражу. Позже страдающий рассеянным склерозом профессор был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. Сам Рамадан отверг все обвинения.

Адвокат Рамадана рассказал, что в ходе слушания во вторник его подзащитный признался в интимной связи "по обоюдному согласию" с третьей истицей. Суд принял решение не предъявлять исламоведу обвинения по данному иску.