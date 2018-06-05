Путин прибыл в Вену для переговоров с президентом и канцлером Австрии

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Вену для переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Как ожидается, по итогам переговоров будет подписан внушительный пакет документов о сотрудничестве и взаимодействии между странами.

Российский президент в ходе визита в Австрию также пообщается с представителями деловых кругов — российскими и австрийскими бизнесменами.

Вечером Путин посетит выставку "Полотна старых мастеров из Эрмитажа".