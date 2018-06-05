Путин прибыл в Вену для переговоров с президентом и канцлером Австрии

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Вену для переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.
Как ожидается, по итогам переговоров будет подписан внушительный пакет документов о сотрудничестве и взаимодействии между странами.
Российский президент в ходе визита в Австрию также пообщается с представителями деловых кругов — российскими и австрийскими бизнесменами.
Вечером Путин посетит выставку "Полотна старых мастеров из Эрмитажа".
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