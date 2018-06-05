Помпео обсудил с главой МИДа Мексики пошлины, НАФТА и Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел во вторник встречу с главой внешнеполитического ведомства Мексики Луисом Видегараем, стороны согласились с необходимостью завершения и улучшения договора о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), а также обсудили пошлины на сталь и алюминий, сообщает госдепартамент.

"Они обсудили недавно объявленные пошлины (на ввоз в США стали и алюминия) и согласились с необходимостью завершить и обновить соглашение НАФТА", — говорится в сообщении госдепа.

Кроме того, стороны договорились координировать дипломатические усилия по разрешению кризиса в Венесуэле.