Путин назвал Музей истории искусств в Вене соперником Эрмитажа

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался после посещения Музея истории искусств в Вене, что его можно считать соперником Государственного Эрмитажа в Петербурге.

"Мне было интересно посмотреть сам музей. Раньше мне казалось, что у Эрмитажа вообще нет соперников. Я понимаю теперь, что соперники есть", — отметил Путин на торжественной церемонии открытия выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Музее истории искусств в Вене.

Путин и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен вместе с федеральным канцлером Себастьяном Курцем во вторник вечером приняли участие в открытии выставки коллекции живописи в знаменитом Музее истории искусств в Вене. Торжественная церемония состоялась при поддержке российской компании "Газпром" и австрийского нефтегазового концерна OMV, которые в 2018 году отмечают 50-летие сотрудничества РФ и Австрии в газовой сфере.

Музей истории искусств в Вене расположен на площади Марии Терезии — австрийской императрицы монаршей династии Габсбургов. Здание музея было воздвигнуто по указанию императора Франца Иосифа I (1830-1916) и открыто в 1891 году для показа коллекции живописи и декоративно-прикладного искусства, которая была собрана Габсбургами на протяжении многих веков. В разработке проекта музея участвовали архитекторы Готфрид Земпер и Карл Хазенауер. В 2016 году музей отметил свое 125-летие.