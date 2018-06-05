Путин поучаствовал в открытии выставки живописи Эрмитажа в Вене

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен (справа) на церемонии открытия выставки Полотна старых мастеров из Эрмитажа в Венском музее истории искусств.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен (справа) на церемонии открытия выставки Полотна старых мастеров из Эрмитажа в Венском музее истории искусств.

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен вместе с федеральным канцлером Себастьяном Курцем приняли участие в открытии выставки коллекции живописи в знаменитом Музее истории искусств в Вене.

Торжественная церемония состоялась при поддержке российской компании "Газпром" и австрийского нефтегазового концерна OMV, которые в 2018 году отмечают 50-летие сотрудничества РФ и Австрии в газовой сфере.

"Мы участвуем в открытии уникальной выставки избранных шедевров двух ведущих музеев мира. Этот совместный проект Государственного Эрмитажа и Музея истории искусств реализован при поддержке российского "Газпрома" и австрийской компании OMV. Это своего рода подарок к юбилею энергетического сотрудничества двух стран. Выставка имеет весьма оригинальный, очень интересный, уникальный замысел, эксперимент: Эрмитаж и Музей истории искусств выделили по 14 полотен известнейших мастеров XVI-XVII веков", — сказал Путин на открытии выставки.

По словам российского лидера, эти картины относятся к коллекциям, принадлежащим императорским семьям Австрии и России.

"Произведения Рембрандта, ван Дейка, Рубенса и других великих художников собраны в содержательный дуэт. Я ничего такого еще не припомню. Такое могли сделать только два выдающихся музея, в которых достаточно коллекций, чтобы собрать вот эти пары", — подчеркнул Путин.

Президент России также выразил уверенность, что осуществляемый двумя музеями проект вызовет большой интерес у всех ценителей искусства. При этом Путин сообщил, что осенью этого года эта выставка пройдет в Санкт-Петербурге. "Уверен, что и она, а также другие совместные проекты будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества России и Австрии", — сказал он.

Глава государства также отставил отзыв в книге почетных гостей музея.

"Выставка "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" служит наглядным подтверждением давних и традиционно тесных российско-австрийских культурных связей и отражает совместную заинтересованность в их дальнейшем развитии. Представленные работы известнейших художников XVI-XVII веков из коллекции императорских семей России и Австрии несомненно произведут впечатление на всех посетителей", — написал Путин.

Он также выразил искреннюю признательность государственному Эрмитажу и музею истории искусств Вены, а также спонсорам выставки за большую и кропотливую работу по ее организации и за бережное отношение к общему культурному историческому наследию.

Путин совершает 5 июня однодневный визит в Австрию — первый зарубежный визит после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Мероприятие приурочено к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию. Австрийская Республика в 1968 году стала первой страной в Западной Европе, которая заключила газовый контракт с СССР.

Российский президент провел переговоры с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Кроме того, Путин возложил венок к центральному Памятнику советскому воину-освободителю на Шварценбергплац в Вене, посетил бизнес-форум российско-австрийского делового совета в Палате экономики Австрии.