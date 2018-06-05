Число погибших при извержении вулкана в Гватемале превысило 70 человек

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Общее число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 72 человек, сообщил во вторник директор национального института судебных наук страны Мануэль Гарсия. Ранее власти сообщали о 69 погибших.

Как отмечает портал Prensa Libre, пока опознаны только 19 из 72 тел, доставленных в морги. Всего в больницах остаются 35 пострадавших в результате извержения. Большинство из них находятся в критическом состоянии.

Удар стихии может привести и утрате объекта мирового культурного наследия — археологического памятника "Каса де лас Голодринас" эпохи майя, рассказала ранее РИА Новости директор Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Галина Ершова.

По ее словам, сейчас лава с Фуэго потекла по древнему каньону реки Гуакалате, где расположены наскальные росписи древних жителей региона. При этом тонны раскаленного пепла засыпали все окрестности, а сезон дождей только усугубит ситуацию, цементируя пепел и песок. Ученый-историк отметила, что теперь понадобится много времени, чтобы восстановить доступ к "Каса де лас Голодринас" и оценить масштабы бедствия.