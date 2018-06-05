Самописцы разбившегося на Кубе лайнера доставлены для анализа в США

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018

МЕХИКО, 5 июн — РИА Новости. Бортовые самописцы разбившегося в мае на Кубе гражданского самолета доставлены в США, где сейчас проходит их анализ, сообщил во вторник министр транспорта страны Адель Искьердо.

"Причины катастрофы пока не установлены, а "черные ящики" находятся в США", — приводит агентство Prensa Latina заявление Искьердо.

Авиалайнер Boeing 737-200, 18 мая выполнявший рейс Гавана-Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 112 из них погибли.

Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности.

В специально созданную комиссию по расследованию причин катастрофы вошли специалисты с Кубы, из Мексики, от компании Boeing, а также европейские эксперты.