Председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН станет глава МИД Эквадора

ООН, 5 июн — РИА Новости. Председателем 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, ее кандидатура была поддержана большинством государств (128 за) в ходе голосования в ГА ООН во вторник.

Председатель 73-й сессии ГА ООН, согласно принципу географической ротации, должен был избираться от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Также на этот пост претендовала постоянный представитель Гондураса при ООН Мэри-Элизабет Флорес Флэйк, ее кандидатура получила 62 голоса в поддержку.