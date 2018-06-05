Хейли резко высказалась в отношении ООН из-за критики миграционной политики

ООН, 5 июн — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли в ответ на критику миграционной политики страны со стороны всемирной организации указала на проблемы в других странах и заявила, что Вашингтон будет самостоятельно принимать решения в отношении границ государства.

"В очередной раз ООН лицемерно обличает США, при этом игнорируя заслуживающие порицания случаи нарушения прав человека некоторыми странами-членами Совета ООН по правам человека", — говорится в заявлении Хейли.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило США в незаконном вторжении в частную жизнь семей и серьезных нарушениях прав детей на южной границе страны. В офисе выразили сожаление в связи с внедрением "политики нулевой толерантности" на южных границах США. Как заявляла пресс-секретарь УВКПЧ ООН Равина Шамдасани, "практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка".

"США и дальше будут щедрой страной, но мы — суверенное государство, законы которого определяют, как лучше контролировать наши границы и защищать наших людей. Ни ООН, ни кто-либо другой не будет диктовать Соединенным Штатам, как отстаивать свои границы", — заявила постпред США.