Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась почти в два раза

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась почти в два раза, с 10 до 6 гектаров отдельными очагами, ситуация контролируемая, сообщает госслужба Украины по ЧС о ситуации по состоянию на 21.00.

По данным госслужбы по ЧС, около 10 гектаров сухой травы загорелось во вторник в Чернобыльской зоне отчуждения, пожар пока низовой (горит трава, сухостой), возгорания леса нет.

"В настоящее время ситуация контролируемая, площадь пожара отдельными очагами составляет около 6 га… По состоянию на 21.00 авиацией госслужбы по ЧС осуществлено 19 сбросов (86 тонн)", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 33 единиц техники и 149 человек. Также сообщается, что ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается, радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. Система мониторинга радиации переведена в режим чрезвычайной ситуации и постоянно мониторится.