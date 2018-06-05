ООН направила в Гватемалу оценочную миссию в связи с извержением вулкана

ООН, 5 июн — РИА Новости. ООН направила в Гватемалу гуманитарную миссию для оценки последствий извержения вулкана в стране, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Правительство запросило направить миссию для оценки немедленных гуманитарных нужд после извержения вулкана Фуэго", — сказал он во вторник.

Команда, которая уже направилась на место, состоит из 60 экспертов из нескольких агентств ООН, неправительственных организаций и национального агентства по координации усилий при чрезвычайных ситуациях Гватемалы. По словам Дюжаррика, они посетят 12 временных убежищ и центров экстренного реагирования, а также встретятся с местными властями в областях, наиболее близких к пострадавшим районам.

"Из-за значительной вулканической активности доступ к некоторым зонам все еще невозможен", — уточнил представитель генсека.

По официальным данным властей Гватемалы, число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в городе Сан-Мигель-Лос-Лотес достигло 69 человек. В стране объявлен траур. Число раненых пока составляет 46 человек, эвакуированы 3,26 тысячи человек, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.