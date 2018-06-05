Защита Манафорта не намерена менять линию в суде из-за обвинений Мюллера

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Защита экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта не намерена менять линию в суде из-за новых обвинений спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил представитель Манафорта Джейсон Малоуни.

Накануне Мюллер обвинил Манафорта в нарушении условий освобождения до суда. По заявлению спецпрокурора, Манафорт пытался связываться с потенциальными свидетелями по делу в нарушение судебного ордера. И теперь Мюллер требует пересмотреть условия досрочного освобождения Манафорта. Заседание назначено на 15 июня.

Манафорт обвиняется в отмывании средств на десятки миллионов долларов, в работе лоббистом на украинскую Партию регионов без регистрации иностранным агентом. Также против Манафорта возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.