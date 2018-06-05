МИД Франции не комментирует попытку вербовки СБУ журналиста РИА Новости

ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции не стал комментировать ситуацию вокруг попытки вербовки Службой безопасности Украины (СБУ) журналиста РИА Новости Ирины Высокович.

"Мы не располагаем информацией о теме, которую вы затронули", — сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства на просьбу РИА Новости дать оценку ситуации вокруг Высокович.

Попытка украинскими спецслужбами завербовать журналиста РИА Новости Ирину Высокович в Херсоне провалилась после того, как Ирина предала гласности подробности этой акции украинской спецслужбы. СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы с СБУ, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Однако затем Высокович вернулась в Литву и рассказала о попытке вербовки.

МИД РФ, комментируя ситуацию с Высокович, заявил, что попытка СБУ ее завербовать — очередное подтверждение, что свобода мнения на Украине прекратила существование. Внешнеполитическое ведомство РФ призвало международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на данную ситуацию.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что попытка СБУ завербовать Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс, — это очередной пример пренебрежения Киевом профессией журналиста. В свою очередь заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев заявил, что РИА Новости призывает журналистов и международное сообщество поддержать Высокович.

Ветеран СВР, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов, комментируя ситуацию вокруг журналиста Высокович, заявил, что РФ в состоянии защитить своих журналистов, подвергающихся давлению со стороны украинских спецслужб, нивелировать эти угрозы и предпринять ответные действия.

Журналисты и сотрудники МИА "Россия сегодня" призвали международное профессиональное сообщество проявить солидарность в отстаивании права на свободу слова и права работать без давления спецслужб.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день был задержан в Киеве руководитель портала "РИА Новости Украина". Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.