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МИД Франции не комментирует попытку вербовки СБУ журналиста РИА Новости

Сюжет:
Вербовка СБУ журналистки РИА Новости (14)
14:5105.06.2018
(обновлено: 20:01 05.06.2018)
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© AFP 2018 / Ludovic MarinЗдание Министерства иностранных дел Франции в Париже. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел Франции в Париже. Архивное фото
© AFP 2018 / Ludovic Marin

ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции не стал комментировать ситуацию вокруг попытки вербовки Службой безопасности Украины (СБУ) журналиста РИА Новости Ирины Высокович.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Киселев прокомментировал попытку СБУ завербовать журналистку РИА Новости
"Мы не располагаем информацией о теме, которую вы затронули", — сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства на просьбу РИА Новости дать оценку ситуации вокруг Высокович.

Попытка украинскими спецслужбами завербовать журналиста РИА Новости Ирину Высокович в Херсоне провалилась после того, как Ирина предала гласности подробности этой акции украинской спецслужбы. СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы с СБУ, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Однако затем Высокович вернулась в Литву и рассказала о попытке вербовки.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Давление и угрозы". В МИД рассказали о работе журналистов на Украине
МИД РФ, комментируя ситуацию с Высокович, заявил, что попытка СБУ ее завербовать — очередное подтверждение, что свобода мнения на Украине прекратила существование. Внешнеполитическое ведомство РФ призвало международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на данную ситуацию.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что попытка СБУ завербовать Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс, — это очередной пример пренебрежения Киевом профессией журналиста. В свою очередь заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев заявил, что РИА Новости призывает журналистов и международное сообщество поддержать Высокович.

Ветеран СВР, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов, комментируя ситуацию вокруг журналиста Высокович, заявил, что РФ в состоянии защитить своих журналистов, подвергающихся давлению со стороны украинских спецслужб, нивелировать эти угрозы и предпринять ответные действия.

Флаг на здании Службы безопасности Украины. Архивное фото
© Flickr / Juanedc
Попытка вербовки СБУ журналистки Высокович: Россия возмущена, Запад молчит
Журналисты и сотрудники МИА "Россия сегодня" призвали международное профессиональное сообщество проявить солидарность в отстаивании права на свободу слова и права работать без давления спецслужб.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день был задержан в Киеве руководитель портала "РИА Новости Украина". Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие

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