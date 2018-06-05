МИД Японии временно отстранил от должности заведующего российским отделом

ТОКИО, 5 июн — РИА Новости. МИД Японии отстранил от должности на девять месяцев заведующего российским отделом Тадаацу Мори в качестве дисциплинарной меры, за действия, характер которых не раскрывается, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

"Завотделом России с 4 июня в дисциплинарном порядке отстранен на девять месяцев от должности и переведен на другую работу на основе закона о государственных служащих, подорвав доверие к себе как госслужащему и совершив неподобающие для слуги народа поступки", — заявили по просьбе РИА Новости в МИД Японии.

Причины такого наказания МИД Японии не раскрывает, ссылаясь на защиту личной информации.

"Министерство иностранных дел намерено со всей серьезностью отнестись к данному случаю и укреплять дисциплину своих сотрудников", — отметили в МИД.