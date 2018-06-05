В Госдепе рассказали о главной цели США в отношениях с Турцией

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Главной целью Вашингтона в отношениях с Анкарой является сохранение политической ориентации Турции на Запад, заявил во вторник помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

"Это вопрос баланса. Нам приходится балансировать между необходимостью работать с Турцией как с важным союзником и необходимостью более широко работать с вопросами, вызывающими наше беспокойство по поводу американских граждан, прав человека, демократии. Но в более широком смысле цель должна быть в сохранении курса Турции, ориентированного на Запад политически и стратегически", — сказал Митчелл, выступая в фонде Heritage.

По его словам, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, почему это так важно. "В долгосрочной перспективе Турция — единственная страна в регионе, которая может быть противовесом Ирану", — сказал помощник госсекретаря США.