В Тбилиси метрополитен не работает второй день из-за забастовки машинистов

ТБИЛИСИ, 5 июн – РИА Новости. Метро в Тбилиси с понедельника не принимает пассажиров из-за забастовки машинистов, дата возобновления работы подземного транспорта остается неизвестной, передает корреспондент РИА Новости.

Машинисты тбилисского метрополитена начали забастовку в понедельник. Они требуют повышения заработной платы. Мэр города Каха Каладзе ранее заявил, что зарплату машинистам не повысят, несмотря на забастовку. Из-за неработающего метрополитена в Тбилиси произошел автомобильный коллапс. Мэрия столицы увеличила число автобусов и продлила их маршруты. Наземный транспорт работает бесплатно, однако из-за большого числа пассажиров, автобусы не могут всех перевезти.

"Мы намерены продолжать забастовку до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Мы никогда не требовали повысить зарплату за один день, наше предложение – увеличение зарплаты до 1 января следующего года, однако мэрия игнорирует нас. Население уже протестует, они тоже требуют от мэрии скорейшего принятия решения" — заявил журналистам один из бастующих машинистов.

По словам участников акции, они готовы выйти на работу уже в среду только после того, как получат от мэрии согласие на повышение зарплаты.