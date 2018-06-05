Глава Минобороны Эстонии призвал НАТО ускорить развертывание войск в Балтии

ТАЛЛИН, 5 июн – РИА Новости. Несмотря на то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса планов по усилению присутствия в Балтии, министр обороны Эстонии Юри Луйк не теряет надежды привлечь в регион дополнительные силы, передает информагентство Sputnik Эстония.
По словам главы оборонного ведомства, размещение подразделений альянса было необходимо для обеспечения мира в Балтийском регионе. При этом он подчеркнул, что Эстония считает важной готовность НАТО в случае необходимости дополнительно усилить уже находящийся в Балтии контингент. Луйк также отметил, что альянсу нужно ускорить процесс как развертывания войск, так и принятия соответствующих решений.
Йенс Столтенберг, в свою очередь, похвалил Эстонию за то, что она является одним из немногих членов альянса, которые выделяют на оборону требуемые 2% от ВВП. Он также поблагодарил балтийскую республику за ее участие в операции НАТО Resolute Support в Афганистане.
Ранее генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен больше усиливать свое присутствие в Балтийском регионе, а также выступил за продолжение сложного, но необходимого диалога с Россией.
В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще, и подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО.
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